سعر الذهب اليوم السبت في الأسواق المصرية والمحلية.. عيار 21 بكام

أسعار الذهب.. حالة من الاستقرار شهدتها أسعار المشغولات الذهبية خلال مستهل التعاملات الصباحية اليوم السبت في الاسواق المحلية والمحلية، وحافظ سعر الذهب عيار 18 على آخر ارتفاع سجله مساء الخميس الماضي، كما استقر سعر جرام الذهب عيار 21.

وفي هذا الصدد تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الذهب خلال مستهل التعاملات الصباحية اليوم السبت في الاسواق المصرية، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

استقر سعر الذهب اليوم السبت في مستهل التعاملات الصباحية.

الذهب

سعر الذهب اليوم عيار 21

استقر سعر الذهب اليوم السبت في الصاغة وسجل سعر الذهب اليوم عيار 21 قيمة 2157 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم عيار 18

استقر سعر الذهب اليوم السبت في الصاغة وسجل سعر الذهب اليوم عيار 18 قيمة 1849 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم عيار 24

استقر سعر الذهب اليوم السبت في الصاغة وسجل سعر الذهب اليوم عيار 24 قيمة 2465 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

استقر سعر الذهب اليوم السبت وسجل سعر الجنيه الذهب 17256 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم بالدولار

استقر سعر الذهب اليوم السبت داخل بورصة الذهب العالمية، وسجل سعر الذهب اليوم بالدولار قيمة 1821 دولارًا.