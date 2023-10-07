أسعار الذهب خلال منتصف التعاملات اليوم

استقرت أسعار المشغولات الذهبية ( الذهب ) بشكل طفيف خلال منتصف التعاملات، اليوم السبت 7 أكتوبر، في الأسواق المصرية ومحال الصاغة، ليسجل متوسط سعر عيار "21" الأكثر انتشارًا عند سعر 2175 جنيهًا لسعر الجرام الواحد من دون المصنعية، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية.

ما زالت أسعار الذهب في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق المصرية، إذ شهدت في الأيام الماضية ارتفاعًا كبيرًا، ثم عكست طريقها نحو التراجعات المتتالية في الفترة الأخيرة.

أسعار الذهب في مصر الآن:

أسعار الذهب في مصر

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم السبت، ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 2175 جنيهًا، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 2485 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 2278 جنيهًا.

سجل متوسط سعر عيار "18" عند مستوى سعر 1864 جنيهًا، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 1450 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "12" عند مستوى سعر1242 جنيهًا، بينما بلغ متوسط سعر عيار "9" عند مستوى سعر 932 جنيهًا، وحقق سعر الجنيه الذهب عند مستوى سعر 17400 جنيهًا، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 1833 دولارًا للأوقية.

أسعار الذهب في السعودية الآن:

أسعار الذهب في السعودية

أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم السبت، فى السعودية ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 193.38 ريال، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 221.01 ريال، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 202.59 ريال.

سجل متوسط سعر عيار "18" عند مستوى سعر 165.76 ريال، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 128.92 ريال، وحققت سعر أونصة الذهب بيع عند مستوى سعر 6,874.13 ريال، فيما بلغ سعر أونصة الذهب شراء عند مستوى سعر 6,877.88 ريال سعودي.

سجلت أسعار سبيكة ذهب 1 جرام عند مستوى سعر 243.11 ريال سعودي، و سعر سبيكة الذهب 2.5 جرام عند مستوى سعر 580.15 ريال سعودي، فيما بلغ سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرامات عند نحو 1,149.25 ريال سعودي.