كورونا يُجبر فلورنتينو بيريز على الابتعاد عن ريال مدريد

تلقت جماهير ريال مدريد الإسباني أنباء حزينة عن رئيس النادي فلورنتينو بيريز، خلال الفترة الحالية.

وكشفت صحيفة "اَس" الإسبانية، أن بيريز أُصيب بفيروس كورونا خلال الفترة القليلة الماضية، مما يجعل مجبرًا على عدم حضور مباريات ريال مدريد خلال الفترة المقبلة.

وكان بيريز قد تعرض للإصابة بكورونا في 2021، مما يجعله إصابته خلال الفترة الحالية هي الثانية له.

وابتعد بيريز صاحب الـ 75 عامًا عن مواجهة نابولي أمام ريال مدريد، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، والتي نجح خلالها الملكي في الفوز بها بنتيجة 3/2.

ويعد فلورنتينو بيريز أحد أنجح روؤساء ريال مدريد في التاريخ، بعد الألقاب التي حققها الملكي تحت قيادته.

الجدير بالذكر أن ريال مدريد يأتي على قمة ترتيب الدوري الإسباني بـ 21 نقطة، بينما يحل أوساسونا في المركز التاسع بـ 10 نقاط.