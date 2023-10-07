السبت 07 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

أسامة فيصل يقود هجوم البنك الأهلي لمباراة الزمالك في دوري نايل

أسامة فيصل
أسامة فيصل

أعلن بابا فاسيليو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي عن تشكيل الفريق لمواجهة الزمالك وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

اقرأ أيضًا.. 

txt

تشكيل الزمالك المتوقع أمام البنك الأهلي في الدوري المصري


وجاء التشكيل علي النحو التالي

حراسة المرمي.. محمد أبو جبل

خط الدفاع.. أيمن أشرف _ سعيدو سيمبوري _ محمد بسيوني _ اسحاقو يعقوبو

خط الوسط..  محمد فتحي _ احمد مدبولى _ أحمد النادرى _ محمود قاعود 
خط الهجوم.. كريم بامبو _ أسامة فيصل

وجاءت قائمة البدلاء علي النحو التالي

أحمد صبحي _جريندو  _ سيرجى اكا _ أمير مدحت _ محمود سيد _ إبراهيم حسن _ معاذ الحناوي _ أحمد سعيد  _ أحمد ياسر

الجريدة الورقية