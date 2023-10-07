أسامة فيصل يقود هجوم البنك الأهلي لمباراة الزمالك في دوري نايل

أعلن بابا فاسيليو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي عن تشكيل الفريق لمواجهة الزمالك وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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وجاء التشكيل علي النحو التالي

حراسة المرمي.. محمد أبو جبل

خط الدفاع.. أيمن أشرف _ سعيدو سيمبوري _ محمد بسيوني _ اسحاقو يعقوبو

خط الوسط.. محمد فتحي _ احمد مدبولى _ أحمد النادرى _ محمود قاعود

خط الهجوم.. كريم بامبو _ أسامة فيصل

وجاءت قائمة البدلاء علي النحو التالي

أحمد صبحي _جريندو _ سيرجى اكا _ أمير مدحت _ محمود سيد _ إبراهيم حسن _ معاذ الحناوي _ أحمد سعيد _ أحمد ياسر