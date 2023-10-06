أعلن الجهاز الفني لفريق الكرة الاول بنادي سيراميكا كليوباترا تحت القيادة الفنية لـ أيمن الرمادي ، تشكيل الفريق لخوض مباراة فاركو في الجولة الثالثة من بطولة الدوري العام .



تشكيل فاركو أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري

في حراسة المرمى:محمد بسام

في خط الدفاع: محمد شكري - أرثر چاستيس- رجب نبيل -أحمد هاني.

في خط الوسط: محمد إبراهيم- القندوسي - محمود نبيل - صديق أجولا - محمد عنتر .

في خط الهجوم: چون إيبوكا.

يجلس على مقاعد البدلاء كل من: علي الجابري - أحمد رمضان بيكهام - خالد صبحي - محمد توني - محمد عادل - كناريا - محمود زلاكة - صامويل أمادي - أحمد ياسر ريان.