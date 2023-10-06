الجمعة 06 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تشكيل فاركو أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري

نادي فاركو
نادي فاركو

أعلن الجهاز الفني لفريق الكرة الاول بنادي سيراميكا كليوباترا تحت القيادة الفنية لـ أيمن الرمادي ، تشكيل الفريق لخوض مباراة فاركو في الجولة الثالثة من بطولة الدوري العام .

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 تشكيل فاركو أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري 

في حراسة المرمى:محمد بسام

في خط الدفاع: محمد شكري - أرثر چاستيس- رجب نبيل -أحمد هاني.

في خط الوسط: محمد إبراهيم- القندوسي - محمود نبيل - صديق أجولا - محمد عنتر .

في خط الهجوم:  چون إيبوكا.

يجلس على مقاعد البدلاء كل من: علي الجابري - أحمد  رمضان بيكهام - خالد صبحي - محمد توني - محمد عادل - كناريا - محمود زلاكة - صامويل أمادي - أحمد ياسر ريان.

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