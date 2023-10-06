تشكيل فاركو أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري
أعلن الجهاز الفني لفريق الكرة الاول بنادي سيراميكا كليوباترا تحت القيادة الفنية لـ أيمن الرمادي ، تشكيل الفريق لخوض مباراة فاركو في الجولة الثالثة من بطولة الدوري العام .
تشكيل فاركو أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري
في حراسة المرمى:محمد بسام
في خط الدفاع: محمد شكري - أرثر چاستيس- رجب نبيل -أحمد هاني.
في خط الوسط: محمد إبراهيم- القندوسي - محمود نبيل - صديق أجولا - محمد عنتر .
في خط الهجوم: چون إيبوكا.
يجلس على مقاعد البدلاء كل من: علي الجابري - أحمد رمضان بيكهام - خالد صبحي - محمد توني - محمد عادل - كناريا - محمود زلاكة - صامويل أمادي - أحمد ياسر ريان.