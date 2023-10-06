مابولولو أفضل لاعب في مباراة الاتحاد والجونة بالدوري الممتاز

حصل الأنجولي مابولولو لاعب فريق الاتحاد السكندري على جائزة رجل المباراة التى جمعت زعيم الثغر بنظيره الجونة ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

أهداف مابولولو..

أحرز الأنجولي مابولولو لاعب فريق الاتحاد السكندري الهدف الاول أمام الجونة والتي جمعت بينهما اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.



جاء الهدف بطريقة رائعة من النجم الأنجولي الذي تلقى تمريرة عالية من خط الوسط، ليقفز لها اللاعب على طريقة "أبطال الكاراتيه" ويضعها من لمسة واحدة من أعلى حارس الجونة الذي كان متقدم خطوات عدة عن المرمى.



واستطاع إدراك التعادل لزعيم الثغر في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة من ركلة جزاء لتنتهي المواجهة بنتيجة هدفين لكل فريق.

بهذا التعادل رفع فريق الاتحاد رصيده إلى النقطة الرابعة ليحتل المركز السابع في بطولة الدوري، بفارق الأهداف عن بيراميدز والمحلة أصحاب المركزين الخامس والسادس بنفس رصيد النقاط، بينما ارتفع رصيد فريق الجونة إلى نقطتين ليحتل المركز الثالث عشر بالدوري.