يسضيف ملعب "سانتياجو برنابيو"، مباراة ريال مدريد وأوساسونا، التى تجمع الفريقين ضمن الجولة التاسعة لمنافسات موسم 2023-2024 من الدوري الإسباني.

وأعلن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، قائمة الفريق لمواجهة أوساسونا، غدا السبت بالجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

غيابات ريال مدريد أمام أوساسونا في الدوري

ويغيب عن قائمة الملكي الرباعي "ديفيد ألابا، إيدير ميليتاو وأردا جولر للإصابة، إلى جانب غياب ناتشو للإيقاف".

و تعتبر تلك أفضل كتيبة ريال مدريد منذ سجله السابق من 7 مباريات أيضًا في الفترة ما بين نوفمبر 2016 حتى نوفمبر 2017، ليتفوق عليها الملكي مجددًّا.

استطاع الملكي الوصول إلى النقطة السادسة بالعلامة الكاملة من مباراتين في صدارة المجموعة الثالثة من مسابقة دوري أبطال أوروبا، فيما توقف رصيد نابولي عند 3 نقاط في المركز الثاني.