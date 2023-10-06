تفريغ كاميرات المراقبة بواقعة وفاة شخص وإصابة آخر في حادث سير

طلبت النيابة الكلية بجنوب الجيزة، بتفريغ كاميرات المراقبة في واقعة وفاة شخص وإصابة آخر أعلى الطريق الأوسطى بأكتوبر، عقب حادث تصادم دراجة ناية وسيارة نقل، لبيان ملابسات الواقعة والوقوف على أسبابها، كما أمرت النيابة بالتصريح بدفن المتوفي في الحادث، والاستعلام عن حالة المصاب.

ولقي شخص مصرعه وأصيب آخر إثر حادث تصادم موتوسيكل وسيارة نقل أعلى الطريق الأوسطى بأكتوبر، وتم نقل المتوفى والمصاب الي المستشفي ورفع حطام الحادث بالكامل من أعلي الطريق.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الخدمات المعينة فى طريق الأوسطى الصحراوى، بوجود مصادمة ومصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن.

وتبين تصادم سيارة نقل وموتوسيكل وأسفر الحادث عن وفاة شخص وإصابة آخر، وتم نقلهم للمستشفى، ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم رفع حطام الحادث.

بينما وضعت الإدارة العامة للمرور، العديد من الوصايا لتجنب وقوع الحوادث خلال رحلات المواطنين، على الطرق خاصة بالمحاور الرابطة بين المحافظات، وشملت قائمة الوصايا ما يلى:

- الصيانة الدورية للسيارات التى تمكن أهميتها فى الحفاظ على أرواح سائقى المركبات.

- التأكد من صلاحية الإطارات أو الفرامل قد يؤدى إلى عدم وقوع حوادث.

- عدم التسابق والقيادة بسرعات جنونية على الطرق.

- الالتزام بالسرعات المحددة على المحاور لمنع انقلاب السيارة.

- تجنب الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز أثناء القيادة.

- تجنب تخطى السيارات أثناء السير بالطريق.

- التزام السائق بقواعد المرور أثناء القيادة على الطرق.

- الانتباه جيدًا للسيارة عند التقاطع فى حالة الدوران.

- توقع التغييرات المفاجئة فى السير والتركيز بشكل جيد وسرعة البديهة فى التعامل مع أى طارئ.

- عدم تعاطى المواد المخدرة على الطرق أثناء القيادة لمنع الحوادث.

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