إصابة 4 في حادث انقلاب توكتوك بالطريق الزراعي ببني سويف

أصيب 4 أشخاص فى حادث إنقلاب توك توك على الطريق الزراعى بنى سويف/المنيا ، جنوب مدينة ببا، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى بنى سويف الجامعى.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب توك توك، نطاق مركز ببا ، بالطريق الزراعى بنى سويف المنيا.

وعلى الفور دفع مرفق إسعاف بنى سويف بسيارتي إسعاف إلى موقع البلاغ وتم نقل المصابين إلى مستشفى بنى سويف الجامعى.

واستقبل مستشفى بنى سويف الجامعى ، كلا من رجب عويس حسين محمد 55 سنة، مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج، جروح وسحجات متفرقة بالجسم، ايمن ابو زيد محمد 36 سنة مصاب اشتباه خلع بالكتف الايسر وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، حمود عطا رياض على 37 سنة ،مصاب جروح وسحجات متفرقة بالجسم واشتباه كسر في القدم اليمنى، رضوان عبد الوهاب محمد 45 سنة مصابا جروح وسحجات متفرقة بالجسم، واشتباه كسر في الذراع الايمن ، ويتلقون العلاج اللازم لهم داخل المستشفى.

بينما وضعت الإدارة العامة للمرور، العديد من الوصايا لتجنب وقوع الحوادث خلال رحلات المواطنين، على الطرق خاصة بالمحاور الرابطة بين المحافظات، وشملت قائمة الوصايا ما يلى:

- الصيانة الدورية للسيارات التى تمكن أهميتها فى الحفاظ على أرواح سائقى المركبات.

- التأكد من صلاحية الإطارات أو الفرامل قد يؤدى إلى عدم وقوع حوادث.

- عدم التسابق والقيادة بسرعات جنونية على الطرق.

- الالتزام بالسرعات المحددة على المحاور لمنع انقلاب السيارة.

- تجنب الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز أثناء القيادة.

- تجنب تخطى السيارات أثناء السير بالطريق.

- التزام السائق بقواعد المرور أثناء القيادة على الطرق.

- الانتباه جيدًا للسيارة عند التقاطع فى حالة الدوران.

- توقع التغييرات المفاجئة فى السير والتركيز بشكل جيد وسرعة البديهة فى التعامل مع أى طارئ.

- عدم تعاطى المواد المخدرة على الطرق أثناء القيادة لمنع الحوادث.