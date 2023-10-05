وفاة شخصين وإصابة آخر في حادث تصادم سيارتين بالسلام

لقي شخصان حتفهما بينما أصيب آخر، إثر حادث تصادم سيارتين نقل بالطريق الدائري اتجاه السلام، الخميس، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، قد تلقت إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بوقوع حادث تصادم أعلى الطريق الدائري السريع اتجاه السلام وأمام بنزينة موبيل.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف وبالفحص تبين تصادم سيارتى نقل وأسفر الحادث عن وفاة شخصين وإصابة ثالث.

تم نقل الجثث والمصاب إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، والتي أمرت بتشريح الجثامين.

وضعت الإدارة العامة للمرور، العديد من الوصايا لتجنب وقوع الحوادث خلال رحلات المواطنين، على الطرق خاصة بالمحاور الرابطة بين المحافظات، وشملت قائمة الوصايا ما يلى:

- الصيانة الدورية للسيارات التى تمكن أهميتها فى الحفاظ على أرواح سائقى المركبات.

- التأكد من صلاحية الإطارات أو الفرامل قد يؤدى إلى عدم وقوع حوادث.

- عدم التسابق والقيادة بسرعات جنونية على الطرق.

- الالتزام بالسرعات المحددة على المحاور لمنع انقلاب السيارة.

- تجنب الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز أثناء القيادة.

- تجنب تخطى السيارات أثناء السير بالطريق.

- التزام السائق بقواعد المرور أثناء القيادة على الطرق.

- الانتباه جيدًا للسيارة عند التقاطع فى حالة الدوران.

- توقع التغييرات المفاجئة فى السير والتركيز بشكل جيد وسرعة البديهة فى التعامل مع أى طارئ.

- عدم تعاطى المواد المخدرة على الطرق أثناء القيادة لمنع الحوادث.