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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

وفاة شخصين جراء حادث انقلاب جرار بالشرقية

انقلاب جرار زراعي
انقلاب جرار زراعي

شهد عزبة أبو هريسة التابعة لقرية الزنكلون بمركز الزقازيق في محافظة الشرقية، مصرع شصخان، اليوم الجمعة؛ إثر وقوع حادث انقلاب جرار زراعي يستقلانه في مياه ترعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، قد تلقت إخطارًا يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب جرار زراعي ومصرع شخصين في عزبة أبو هريسة التابعة لقرية الزنكلون بمركز الزقازيق، ما أسفر عن مصرع شخصين، سائق وصديقه، وذلك حال انقلاب الجرار في مياه الترعة الموجودة بالعزبة.

 

تم انتشال الجثامين ونقلها إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، التي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة وطلبت تحريات المباحث.

 

بينما وضعت الإدارة العامة للمرور، العديد من الوصايا لتجنب وقوع الحوادث خلال رحلات المواطنين، على الطرق خاصة بالمحاور الرابطة بين المحافظات، وشملت قائمة الوصايا ما يلى:

 

- الصيانة الدورية للسيارات التى تمكن أهميتها فى الحفاظ على أرواح سائقى المركبات.

- التأكد من صلاحية الإطارات أو الفرامل قد يؤدى إلى عدم وقوع حوادث.

- عدم التسابق والقيادة بسرعات جنونية على الطرق.

- الالتزام بالسرعات المحددة على المحاور لمنع انقلاب السيارة.

- تجنب الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز أثناء القيادة.

- تجنب تخطى السيارات أثناء السير بالطريق.

- التزام السائق بقواعد المرور أثناء القيادة على الطرق.

- الانتباه جيدًا للسيارة عند التقاطع فى حالة الدوران.

- توقع التغييرات المفاجئة فى السير والتركيز بشكل جيد وسرعة البديهة فى التعامل مع أى طارئ.

- عدم تعاطى المواد المخدرة على الطرق أثناء القيادة لمنع الحوادث.

 

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