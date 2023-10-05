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الخميس 05 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

مصرع عاملين بورشة تصليح سيارات جراء انفجار إطار سيارة بأطفيح

بوابة الوفد الإلكترونية

مصرع عاملين بورشة، جراء انفجر إطار سيارة نقل أثناء إصلاحه داخل ورشة في أطفيح، وسائق السيارة، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد مصرع 3 أشخاص داخل ورشة في أطفيح، انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين أنه أثناء إصلاح إطار سيارة نقل، وتزويده بالهواء، تعرض للانفجار،مما أسفر عن مصرع عاملين بالورشة، وسائق السيارة. 

تم نقل الضحايا إلى ثلاجة المستشفى المركزي، والاستماع لأقوال شهود عيان، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

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