بوتين يغادر روسيا لأول مرة منذ إصدار مذكرة اعتقاله

في أول زيارة خارجية له منذ إصدار مذكرة اعتقال بحقه، يتوجه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين بزيارة إلى قرغيزستان الأسبوع المقبل، حسبما أعلنت السلطات في هذه الدولة الواقعة في آسيا الوسطى، الأربعاء.

وأعلنت وكالة أنباء "خبر" في قيرغيزستان،أن تاريخ الزيارة المتوقعة لبوتين هو 12 أكتوبر الجاري.

وأضافت أن زيارة بوتين تأتي بناءً على دعوة من رئيس قيرغيزستان، صدير جاباروف، مشيرة إلى أن الزيارة ستتضمن "مفاوضات ثنائية".

وذكرت وسائل إعلام روسية أن بوتين سيزور قاعدة جوية روسية في مدينة كانت بشرق العاصمة بشكيك في الذكرى العشرين لافتتاحها.

ارتكاب جرائم حرب

ولم يغادر بوتين روسيا منذ أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في 17 مارس الماضي مذكرة لاعتقاله.

وذكرت المحكمة أن السبب في ذلك هو اتهامه ارتكاب "جرائم حرب" بسبب تورطه المزعوم في عمليات اختطاف لأطفال من أوكرانيا.

كما أصدرت مذكرة توقيف مفوضة حقوق الطفل في روسيا ماريا لفوفا بيلوفا على خلفية ترحيل أطفال أوكرانيين من بلدهم إلى روسيا بشكل غير قانوني.

لكن موسكو تقول إنها ليست "عضوا في نظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية"، وهو ما يعني أنه لا يترتب عليها أي التزام تجاه المحكمة، نتيجة لذلك.

المحكمة الجنائية الدولية

المحكمة الجنائية الدولية هي هيئة قضائية دولية دائمة مستقلة عن الأمم المتحدة تأسست 1998 صادقت عليها 123 دولة، ليس بينها دول كبرى (كالولايات المتحدة والصين وروسيا)، الأمر الذي أضعف قدرة المحكمة على النظر في قضايا تتعلق بتلك الدول.

وتختص في التحقيق في جملة من الجرائم، ومنها جريمة العدوان على دولة أخرى، والإبادة الجماعية، وتشمل قتلا، أو إضرارا بجماعة قومية، أو عرقية، أو دينية.

بالإضافة إلى جرائم ضد الإنسانية، مثل إبادة واغتصاب واضطهاد وإخفاء قسري وفصل عنصري، وجرائم الحرب المخالفة لاتفاقات جنيف كالخطف والتعذيب وتدمير الممتلكات وضرب مواقع مدنية.

ويحق للمحكمة مُساءلة رئيس وقادة عسكريين عن جرائم قواتهم وذلك في إطار مسؤوليتهم الفعلية أو إذا تجاهلوها أو لم يتخذوا تدابير لمنعها.

فيما يحق لأي دولة مصادقة على المحكمة ومجلس الأمن بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة أن ترفع دعوى أمام المحكمة.

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