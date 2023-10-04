بوتين يُطلق تصريحات جديدة حول إنشاء عالم مُتعدد الأقطاب

أكد الرئيس الروسي، "فلاديمير بوتين"، أن إنشاء عالم مُتعدد الأقطاب، أكثر صدقًا وعدلًا لمُعظم الناس، أمر لا مفر منه وضروري تاريخيًا، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية، مساء اليوم الأربعاء.

وقال بوتين خلال الجلسة العامة للأولمبياد الدولي للأمن المالي، إن عملية بناء نظام عالمي متعدد الأقطاب أكثر ديمقراطية وأكثر صدقا وعدلا لغالبية البشرية هي ببساطة أمر لا مفر منه وضروري تاريخيا، وهذا ينطبق تماما على إنشاء أسس اقتصادية متينة لمثل هذا النظام العالمي.

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة "كوميرسانت" الروسية، بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد يلمح لمشاركته في الانتخابات الرئاسية لعام 2024 الشهر المقبل، مما يمهد الطريق لبقاءه في السلطة حتى عام 2030 على الأقل.

ووفقًا لـ "رويترز"، كجزء من مؤتمر في نوفمبر، يتوقع المسؤولون أن يعلن بوتين أنه سيشارك في الانتخابات الرئاسية في مارس.

واستشهدت "كوميرسانت" بمصادر مجهولة مقربة من الإدارة الرئاسية.

وقالت الصحيفة، التي تعد واحدة من أكثر الصحف الموثوقة في روسيا، إن هناك سيناريوهات أخرى لما سيفعله بوتين في المؤتمر وأن القرار النهائي يقع على عاتق بوتين نفسه.

بوتين يُشارك في حفل إيصال الوقود لمحطة روبور للطاقة النووية

أعلن "الكرملين"، مشاركة الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، رئيسة وزراء بنجلاديش "شيخة حسينة"، حفل إيصال الوقود لمحطة روبور للطاقة النووية عبر الفيديو يوم غد الخميس، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية، مساء اليوم الأربعاء.

وجاء في بيان الكرملين: "سيشارك الرئيس فلاديمر بوتين غدا الخميس، إلى جانب رئيسة وزراء جمهورية بنغلاديش الشعبية الشيخة حسينة، عبر تقنية الفيديو، في الحفل الذي سيقام بمناسبة إيصال الوقود النووي الروسي الصنع إلى أول وحدة طاقة في محطة (روبور) للطاقة النووية، في بنغلاديش".

وتم في 25 ديسمبر من العام 2015 التوقيع على عقد حول بناء المحطة المذكورة، بمفاعلين VVER-1200 بطاقة إجمالية 2400 ميجاوات بواسطة المشروع الروسي على بعد 160 كيلومترا من عاصمة بنغلاديش.

وفي 31 يوليو 2023، أعلن مدير "روساتوم" أليكسي ليخاتشيف بعد لقاء رئيسة الوزراء في بنغلادش الشيخة حسينة أن تسليم الوقود النووي إلى موقع المحطة "سيعني انتقال محطة الطاقة النووية قيد الإنشاء إلى وضع منشأة نووية وستجعل بنغلادش عضوا في النادي النووي للدول التي تستغل الطاقة الذرية السلمية".