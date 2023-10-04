بوتين يُشارك في حفل إيصال الوقود لمحطة روبور للطاقة النووية

أعلن "الكرملين"، مشاركة الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، رئيسة وزراء بنجلاديش "شيخة حسينة"، حفل إيصال الوقود لمحطة روبور للطاقة النووية عبر الفيديو يوم غد الخميس، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية، مساء اليوم الأربعاء.

وجاء في بيان الكرملين: "سيشارك الرئيس فلاديمر بوتين غدا الخميس، إلى جانب رئيسة وزراء جمهورية بنغلاديش الشعبية الشيخة حسينة، عبر تقنية الفيديو، في الحفل الذي سيقام بمناسبة إيصال الوقود النووي الروسي الصنع إلى أول وحدة طاقة في محطة (روبور) للطاقة النووية، في بنغلاديش".

وتم في 25 ديسمبر من العام 2015 التوقيع على عقد حول بناء المحطة المذكورة، بمفاعلين VVER-1200 بطاقة إجمالية 2400 ميجاوات بواسطة المشروع الروسي على بعد 160 كيلومترا من عاصمة بنغلاديش.

وفي 31 يوليو 2023، أعلن مدير "روساتوم" أليكسي ليخاتشيف بعد لقاء رئيسة الوزراء في بنغلادش الشيخة حسينة أن تسليم الوقود النووي إلى موقع المحطة "سيعني انتقال محطة الطاقة النووية قيد الإنشاء إلى وضع منشأة نووية وستجعل بنغلادش عضوا في النادي النووي للدول التي تستغل الطاقة الذرية السلمية".

بوتين يُصرح بشأن نظام المؤسسات المالية الحديثة

أكد الرئيس الروسي، "فلاديمير بوتين"، أن العلاقات المصرفية الائتمانية الحديثة صممت كي تخدم مصالح الدول المتبنية نظرية "المليار الذهبي"، وبصورة أدق قادة بلدان "المليار الذهبي" هذه، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء الجمعة.

وقال الرئيس بوتين في كلمته أمام المؤتمر البرلماني الدولي "روسيا - أمريكا اللاتينية": "إنهم هؤلاء (المليار الذهبي)، وبشكل أكثر دقة، قادة بلدان "المليار الذهبي" هذه، يقومون باستغلال جميع البلدان الأخرى في العالم تقريبا. كما أنهم يسيئون استغلال مواقعهم التكنولوجية والإعلامية والمالية.

وأشار بوتين أيضًا إلى أن المؤسسات المالية الدولية منظّمة بطريقة تجعلها غير مربحة لأي أحد باستثناء "المليار الذهبي".

وأردف في هذا الجانب: "من جهتها، روسيا مستعدة لإقامة علاقات مع دول أمريكا اللاتينية على أساس الثنائية وفي إطار المؤسسات الدولية، كما تدعو موسكو إلى أن تكون دول هذه المنطقة، في وحدتها وتنوعها، قوية ومستقلة وناجحة".