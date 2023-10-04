حارس ليفربول يكشف خطة محمد صلاح للرحيل عن الريدز

كشف الأمريكي براد فريديل حارس مرمى ليفربول السابق عن خطة النجم المصري محمد صلاح خلال الفترة المقبلة للرحيل عن صفوف الريدز.

صلاح يربك خطط المنافسيين

وقال فريديل، سيرحل صلاح عن الفريق في المستقبل القريب وأن مدربه يورجن كلوب يعرف ذلك، واصفًا الهداف المصري بأنه أحد أعظم اللاعبين في تاريخ الدوري الأنجليزي الممتاز.

وقال فريدل الذي دافع عن ألوان ليفربول بين 1997 وحتى 2000 في تصريحات صحفية: لا أستبعد أن يرحل صلاح في المستقبل القريب،وأن الرحيل قد اقترب، ويعرف يورجن كلوب والمسؤولون متى سيحين ذلك، لذلك لن أتفاجأ إذا انتقل صلاح في القريب العاجل.

وأضاف الحارس الذي لعب لتوتنهام في نهاية مسيرته الإنجليزية: صلاح أحد أعظم اللاعبين في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، وبعض الناس لا يرونه كذلك بسبب فترته في تشيلسي، لكنه رحل وعاد بشكل أقوى وكان رائعاً في معظم المباريات التي لعبها بقميص ليفربول، والدليل أن الخصوم باتوا يرسمون خططهم لإيقاف صلاح، لا يمكن لأحد أن يلعب أمام ليفربول ويعتقد أنه سيتعامل مع محمد بشكل عادي.

وارتبط صلاح الشهر الماضي بالانتقال إلى اتحاد جدة قبل أن يبقى في فريقه الحالي بنهاية المطاف، إذ يدافع عن ألوان النادي الأحمر منذ 2017، ويمتد عقده معه حتى صيف 2025.

وسجل صلاح 190 هدفاً بقميص ليفربول الإنجليزي خلال 313 مباراة، إذ يعتبر خامس الهدافين التاريخيين للنادي العريق.