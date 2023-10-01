جيريمي أسطورة الكاميرون: محمد صلاح لاعب رائع ولدي ذكريات كبيرة مع مصر

قال جيريمي نجيتاب أسطورة منتخب الكاميرون ونجم تشيلسي الإنجليزي ، إن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر لاعب رائع ويقدم مسيرة رائعة فى الكرة العالمية وخير ممثل للكرة الأفريقية.

وقال جيريمي فى تصريحات تليفزيونية عبر برنامج ملعب الشمس مع مجدي عبد الغني:" محمد صلاح لاعب رائع واستثنائي وممثل رائع للكرة الأفريقية فى العالم خلال الوقت الحالي.

وأضاف جيريمي:" لدي ذكريات كبيرة مع مصر ولعبت أمام الجيل التاريخي للكرة المصرية ودائما أحب زيارة مصر ولدي ذكريات رائعة بالطبع وأصدقاء.

وأكد جيريمي أن دائما الكرة المصرية تقدم منتخبات قوية ولاعبين مميزين.

كما أكد جيريمي الذي يتولي فى الوقت الحالى رئاسة الاتحاد الأفريقي للاعبين المحترفين ونائب رئيس الاتحاد الدولي أن ، الأهم فى كل وقت هو أن يكون كل لاعب أفريقي لديه دفاع كامل مننا من أجل حقوقه ، وأن الاتحاد الأفريقي للاعبين المحترفين دائما يتابع جميع اللاعبين فى أفريقيا من أجل أن يكون هناك تطور ونجاح بجانب حقوق كاملة لكل اللاعبين.