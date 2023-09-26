الأربعاء 27 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

وزير الرياضة: أتمنى وجود محمد صلاح مع المنتخب الأوليمبي في باريس (فيديو)

الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الرياضة، على ثقته في المنتخب الأولمبي وتقديمه أداء ونتائج جيدة، خاصة في وجود مدير فني له خبرة في الأولمبياد.

txt

وزير الرياضة ينعى المستشار عادل الشوربجي رئيس لجنة الإستئناف باتحاد الكرة المصري

وقال وزير الرياضة  خلال مداخلة هاتفية  مع  مع الإعلامي أحمد موسى عبر برنامج “على مسئوليتي” على فضائية “صدى البلد” مساء اليوم: " أتمنى أن يتواجد محمد صلاح نجم ليفربول مع المنتخب الأولمبي في باريس ضمن الـ3 لاعبين الكبار الذين يتم اختيارهم ضمن البعثة ، مشيرا إلى أن وجود صلاح مفيد جدا ، ولكن اختياره يعود لرؤية الجهاز الفني.

أدعم كل الأبطال الرياضيين بقوة

وأشار وزير الرياضة إلى أنه يدعم كل الأبطال الرياضيين ويكون معهم في المطار عند السفر لأي بطولة، مشيدا بدعم الرئيس السيسي  للرياضيين

مواد متعلقة

وزير الرياضة: الدولة ضخت 22 مليار جنيه لتطوير مراكز الشباب

وزير الرياضة ينعى المستشار عادل الشوربجي رئيس لجنة الإستئناف باتحاد الكرة المصري
الجريدة الورقية