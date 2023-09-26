وزير الرياضة: أتمنى وجود محمد صلاح مع المنتخب الأوليمبي في باريس (فيديو)

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الرياضة، على ثقته في المنتخب الأولمبي وتقديمه أداء ونتائج جيدة، خاصة في وجود مدير فني له خبرة في الأولمبياد.

وقال وزير الرياضة خلال مداخلة هاتفية مع مع الإعلامي أحمد موسى عبر برنامج “على مسئوليتي” على فضائية “صدى البلد” مساء اليوم: " أتمنى أن يتواجد محمد صلاح نجم ليفربول مع المنتخب الأولمبي في باريس ضمن الـ3 لاعبين الكبار الذين يتم اختيارهم ضمن البعثة ، مشيرا إلى أن وجود صلاح مفيد جدا ، ولكن اختياره يعود لرؤية الجهاز الفني.

أدعم كل الأبطال الرياضيين بقوة

وأشار وزير الرياضة إلى أنه يدعم كل الأبطال الرياضيين ويكون معهم في المطار عند السفر لأي بطولة، مشيدا بدعم الرئيس السيسي للرياضيين