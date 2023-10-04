كلوب يطالب بإعادة مباراة ليفربول وتوتنهام

طالب المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، بإعادة مباراة فريقه أمام نادي توتنهام هوتسبير، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

انتهت المباراة يفوز السبرز على ليفربول بهدفين مقابل هدف وحيد خلال المباراة التي جمعت بينهما، مساء السبت الماضي، على ملعب الفريق توتنهام ستاديوم، في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

شهدت مواجهة ليفربول وتوتنهام خطأ تحكيميًا كارثيًا عندما ألغى الحكم هدفا سجله لويس دياز وكانت النتيجة بالتعادل السلبي، وبعدها اعترفت لجنة الحكام بخطأ تقنية الفيديو مؤكده أن الهدف كان صحيحا.

كلوب يطالب بإعادة مباراة توتنهام

فتح يورجن كلوب من جديد الحوار عن مواجهة ليفربول وتوتنهام، والذي كان خلال المؤتمر الصحفي قبل لقاء سانت جيلواز البلجيكي، المقرره مساء غدًا الخميس، بالجولة الثانية من مواجهات الدوري الأوروبي.

وقال مدرب ليفربول بالتأكيد لم يفعلوا ذلك عن عمد، لكنه خطأ واضح ويجب أن تكون هناك حلول، أعتقد أنه ينبغي إعادة المباراة، لكن ذلك لن يحدث على الأرجح.

من المقرر ان تقام مباراة ليفربول ضد سانت خيلويزي مساء غدًا الخميس في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب ستاد أنفيلد.