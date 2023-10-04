الأرصاد تحذر: فرص لسقوط أمطار على بعض محافظات الجمهورية (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّه فور غياب أشعة الشمس ودخول فترات الليل يحدث مزيد من الانخفاض في قيم الحرارة وتزيد بشكل أكبر في ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر.

محافظات الجمهورية

وأضافت "غانم"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: "أجواء لطيفة جدا في معظم محافظات الجمهورية، ومع وجود السحب المنخفضة والمتوسطة نتوقع استمرار فرص سقوط الأمطار وتختلف كمياتها من محافظة لأخرى، وتكون ما بين الخفيفة إلى المتوسطة على السواحل الشمالية الغربية مثل مطروح والعلمين والإسكندرية".

سقوط أمطار

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: "كلما تقدمنا للمناطق الداخلية كانت كميات الأمطار أقل وستكون خفيفة في بعض الأماكن من محافظات السواحل الشمالية الشرقية ومحافظات الوجه البحري وقد تصل الأمطار إلى مناطق من القاهرة الكبرى وبعض المناطق من القناة، ومجمل الأمطار لن تكون مؤثرة تماما على الأنشطة اليومية".

