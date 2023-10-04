نوفاك: روسيا ستقرر زيادة خفض إنتاج النفط أو رفعه في نوفمبر

قال نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الأربعاء، إن روسيا ستبحث الشهر المقبل إذا كانت ستزيد من خفضها الطوعي لإنتاج النفط أم سترفع الإنتاج لكنها ستواصل بشكل منفصل سياسة خفض الصادرات المتبعة حالياً حتى نهاية العام.

النفط الروسي

وأقرت روسيا خفضين منفصلين لإمدادات النفط، حيث قررت في أبريل خفض الإنتاج بواقع 500 ألف برميل يوميا حتى نهاية 2024 بينما قالت في أغسطس إنها ستخفض الصادرات بما يعادل 300 ألف برميل يوميا حتى نهاية هذا العام.

وقال نوفاك اليوم الأربعاء إن روسيا ستواصل الخفض الطوعي من صادرات النفط بما يعادل 300 ألف برميل يوميا حتى نهاية ديسمبر كما أُعلن سابقا.

وكان مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، أعلن اليوم الأربعاء، أن المملكة مستمرة في الخفض التطوعي لإنتاج النفط، البالغ مليون برميل يومياً، والذي بدأ تطبيقه في شهر يوليو 2023م، وتم تمديده لاحقاً وحتى نهاية شهر ديسمبر من 2023، وبذلك سيكون إنتاج المملكة في شهري نوفمبر وديسمبر القادمين، ما يقارب 9 ملايين برميل يوميا.

وبيّن المصدر أنه ستتم مراجعة قرار هذا الخفض، الشهر القادم، للنظر في زيادة الخفض، أو زيادة الإنتاج، كما أوضح المصدر أن هذا الخفض هو بالإضافة إلى الخفض التطوعي الذي سبق أن أعلنت عنه المملكة في شهر أبريل من عام 2023م والممتد حتى نهاية شهر ديسمبر 2024.

ارتفاع إيرادات روسيا من النفط والغاز إلى 739.9 مليار روبل

النفط

ارتفعت إيرادات صناعة النفط والغاز بالميزانية الروسية في سبتمبر بنسبة 15% مقارنة بأغسطس وبلغت 739.9 مليار روبل، وفقا لبيانات وزارة المالية. وفي الفترة من يناير إلى سبتمبر 2023، بلغت الإيرادات 5.576 تريليون روبل وفق وكالة تاس الروسية.

قال رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، الشهر الماضي إن روسيا تخطط لزيادة إنفاق الميزانية بنسبة كبيرة تصل إلى 25.8% إلى 36.6 تريليون روبل (383 مليار دولار) في عام 2024، مع توقع زيادات كبيرة في الإنفاق العسكري والاجتماعي قبل الانتخابات الرئاسية في مارس.

وقال ميشوستين في اجتماع حكومي متلفز الشهر الماضي، إن خطط العام المقبل تتوقع أن يعادل الإنفاق حوالي 20.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن تواجه روسيا عجزاً صغيراً في الميزانية، مع توقعات بإيرادات تصل إلى 35 تريليون روبل.