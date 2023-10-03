الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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خالد عكاشة: أهداف روسيا في الحرب على أوكرانيا صعبة التحقيق

زيلينسكي وسط جنوده
زيلينسكي وسط جنوده

قال العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن روسيا وأوكرانيا دخلا حاليا مرحلة استيعاب القدر الكبير من الخسائر التي يتكبدها كلا الطرفين، واعتادا على هذا النمط الهادئ في إدارة الصراع.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية آية لطفي في برنامج "ملف اليوم" عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، إن القلق في هذا الصراع العسكري، الذي يعاني منه أو من تداعياته مختلف مناطق العالم ودولها المختلفة، أنه أصبح ذا سقفا زمنيا مفتوحا.

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وأوضح أن هذا الأمر له أكثر من بعد، فروسيا استعدت لمثل هذا السيناريو مبكرًا، ولذلك ربما لم يلجأ إلى التعبئة العامة، ويراهن على الميزان العسكري الذي هو في صالحه في الأساس، ولذلك يقوم بعمليات استنزاف للجانب الأوكراني.

وتابع أنه من ناحية أخرى تحاول القوات الأوكرانية أن تحرم الجانب الروسي والجيش الروسي من تحقيق انتصار كاسح أو انتصار حاسم على مستوى ميادين القتال، مؤكدًا أن الأهداف الروسية في الحرب مع أوكرانيا لا يمكن تحقيقها على أرض الواقع.

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