روسيا وأمريكا تجريان اختبارات لأنظمة الإنذار في حالات الطوارئ

تجري روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، اختبارات واسعة النطاق لأنظمة الإنذار في حالات الطوارئ، حسبما نقلت "القاهرة الإخبارية".

أنظمة الإنذار

وستدوي صفارات الإنذار وينقطع البث التلفزيوني والإذاعي لبث معلومات أمنية في روسيا.

وقالت وزارة حالات الطوارئ في بيان صحفي: "سيجرى فحص واسع النطاق لأنظمة الإنذار العام على مستوى المناطق والبلديات في جميع أنحاء روسيا".

وأضافت "نظام الإنذار مصمم لإرسال إشارة إلى السكان في الوقت المناسب في حال وجود تهديد أو حالة طوارئ طبيعية أو من صنع الإنسان"، وسيبدأ الاختبار الساعة 10:43 صباحًا بالتوقيت المحلي ويستمر لمدة دقيقة واحدة.

وأجري الاختبار لأول مرة في عام 2020، وهو جزء من مبادرة جديدة تُلزم السلطات بإجراء اختبارات مرتين سنويًا.

وأوضحت وزارة الطوارئ، أنه عندما تسمع صوت صفارة إنذار، عليك التزام الهدوء وألا تُصاب بالذعر، وأن تشغل التلفزيون على أي قناة أو إذاعة متاحة للجمهور، وتنصت إلى الرسالة الإعلامية.

كما ستُجري الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، أيضًا اختبارًا واسع النطاق لأنظمة الإنذار العام عبر الهواتف المحمولة ومحطات التلفزيون والإذاعة.

وقالت الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ في بيان صحفي، إن الغرض من الاختبار هو التأكد من أن الأنظمة لا تزال فعّالة في تنبيه الجمهور لحالات الطوارئ، خصوصًا على المستوى الوطني.