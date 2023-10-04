التشكيل المتوقع لمباراة بروسيا دورتموند وميلان بدوري أبطال أوروبا

يتقابل فريقا ميلان ونظيره بوروسيا دورتموند، مساء اليوم، على ملعب "سيجنال ايدونا بارك"، فى المباراة التى تجمعهما ضمن منافسات الجولة الثانية بدوري أبطال أوروبا.

تشكيل بروسيا دورتموند المتوقع

في حراسة المرمى: جريجور كوبيل.

في الوسط: جوليان رايرسون، ماتس هوملز، نيكو شلوتربيك، رامي بن سبعيني.

في الوسط: فيليكس نيمشا، صالح أوزجان، يوليان براندت، ماركو رويس، دونيل مالين.

في الهجوم: نيكلاس فولكروغ.

تشكيل ميلان المتوقع

في حراسة المرمى: مايك ماينان.

في خط الدفاع: تيو هيرنانديز، فيكايو توموري، كيير، دافيد كالابريا.

في الوسط: تياني ريندرز، ياسين عدلي، روبن تشيك.

في الهجوم: رفائيل لياو، جيرو، كريستيان بوليسيتش.

موعد مباراة بوروسيا دورتموند وميلان والقنوات الناقلة

وتقرر انطلاق صافرة مباراة فريق ميلان ونظيره بوروسيا دورتموند في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء على ملعب "سيجنال ايدونا بارك"، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السادسة من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2023-24.

القنوات الناقلة لمباراة بوروسيا دورتموند وميلان بدوري الأبطال

وتذاع مباراة بوروسيا دورتموند وميلان بدوري الأبطال اليوم، عبر شبكة قنوات بي ان سبورتس، وتبث اللقاء عبر شاشتها بي ان سبورتس 3.