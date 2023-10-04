دوري أبطال أوروبا.. موعد مباراة بوروسيا دورتموند وميلان والقنوات الناقلة

يلتقي فريق ميلان ونظيره بوروسيا دورتموند، مساء اليوم، على ملعب "سيجنال ايدونا بارك"، فى المباراة التى تجمعهما ضمن منافسات الجولة الثانية بدوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة بوروسيا دورتموند وميلان والقنوات الناقلة

وتقرر انطلاق صافرة مباراة فريق ميلان ونظيره بوروسيا دورتموند في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء على ملعب "سيجنال ايدونا بارك"، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السادسة من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2023-24.

القنوات الناقلة لمباراة بوروسيا دورتموند وميلان بدوري الأبطال

وتذاع مباراة بوروسيا دورتموند وميلان بدوري الأبطال اليوم، عبر شبكة قنوات بي ان سبورتس، وتبث اللقاء عبر شاشتها بي ان سبورتس 3.