دوري أبطال أوروبا.. برشلونة لا يعرف الفوز تحت صافرة الإنجليزي أنتوني تايلور

يستضيف ملعب "الدراجاو"، المواجهة المرتقبة التى تجمع برشلونة وبورتو ضمن منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات ضمن منافسات بطولة دوري الأبطال الأوروبية.

رقم سلبي للبارسا.. أنتوني تايلور حكمًا لمباراة برشلونة وبورتو بدوري الأبطال

وتم إسناد الصافرة التحكيمية لادارة مباراة برشلونة وبورتو في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري الأبطال كما أعلن عنها الاتحاد الأوروبي للحكم الإنجليزي أنتوني تايلور.

ويدخل فريق الكرة الأول بنادي برشلونة يبحث عن أول انتصار له تحت القيادة التحكيمية لـ “الإنجليزي أنتوني تايلور”، إذ تعد مباراة الفريق الكاتالونى أمام بورتو الليلة بدوري الأبطال اللقاء التي يقودها تايلور للبارسا بدون تحقيق أي إنتصار حيث تعادل الفريق الكتالوني في ثلاث مباريات وخسر واحدة.

وتنطلق صافرة مباراة فريقي بورتو وبرشلونة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، الحادية عشر بتوقيت الإمارات، فيما سيتم بث المواجهة عبر شاشة قناة بي إن سبورتس 2.