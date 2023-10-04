إنتر ميلان يهزم بنفيكا بهدف في دوري أبطال أوروبا

فاز الفريق الكروي بنادي إنتر ميلان الإيطالي على نظيره فريق بنفيكا بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء على ملعب سان سيرو في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا .

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جاء هدف الفوز الوحيد لانتر ميلان عن طريق ماركوس تورام في الدقيقة 62 من زمن الشوط الثاني للمباراة .

وبهذه النتيجة يتواجد إنتر ميلان في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الرابعة بدوري أبطال أوروبا برصيد 4 نقاط متساويا مع ريال سوسيداد، فيما يأتي بنفيكا في المركز الرابع بدون رصيد من النقاط.

خاض إنتر ميلان المباراة بتشكيل مكون من:



في حراسة المرمى : يان سومير.

في خط الدفاع : بافارد، فرانشيسكو أتشيربي، باستوني.

وفي خط الوسط : دومفريس، باريلا، هاكن، مخيتريان، ديماركو.

في خط الهجوم : لاوتارو مارتينيز، ماركوس تورام.







