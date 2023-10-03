دوري أبطال أوروبا.. ريال مدريد يستعيد تقدمه أمام نابولي

سجل فريق ريال مدريد الإسباني الهدف الثالث في شباك مضيفه نابولي الإيطالي ليستعيد تقدمه وتصبح النتيجة 3-2 في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

وسجل ريال مدريد الهدف من تسديدة قوية لفالفيردي في الدقيقة 78 ارتدت من العارضة الي راس حارس نابولي ميريت قبل أن تسكن الشباك.

وكان ريال مدريد قد أنهى الشوط الأول متقدماً بهدفين لهدف قبل أن يعدل نابولي النتيجة في الشوط الثاني.

تشكيل ريال مدريد أمام نابولي

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: كارفاخال، روديجر، ناتشو، كامافينجا.

خط الوسط: فيدريكو فالفيردي، تشواميني، كروس، جود بيلينجهام.

خط الهجوم: خوسيلو، فينيسيوس جونيور.