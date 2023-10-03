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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

دوري أبطال أوروبا.. ريال مدريد يستعيد تقدمه أمام نابولي

مباراة نابولي وريال
مباراة نابولي وريال مدريد

سجل فريق ريال مدريد الإسباني الهدف الثالث في شباك مضيفه نابولي الإيطالي ليستعيد تقدمه وتصبح النتيجة 3-2 في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

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دوري الأبطال.. نابولي يدرك التعادل امام ريال مدريد

وسجل ريال مدريد الهدف من تسديدة قوية لفالفيردي في الدقيقة 78 ارتدت من العارضة الي راس حارس نابولي ميريت قبل أن تسكن الشباك.

وكان ريال مدريد قد أنهى الشوط الأول متقدماً بهدفين لهدف قبل أن يعدل نابولي النتيجة في الشوط الثاني.

تشكيل ريال مدريد أمام نابولي

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: كارفاخال، روديجر، ناتشو، كامافينجا.

خط الوسط: فيدريكو فالفيردي، تشواميني، كروس، جود بيلينجهام.              

خط الهجوم: خوسيلو، فينيسيوس جونيور. 

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