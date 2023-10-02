التاريخ يمنح ريال مدريد الأفضلية قبل مواجهة نابولي بدوري الأبطال

يترقب عشاق كرة القدم حول العالم مواجهة قوية وكبيرة تجمع نابولي الإيطالي بنظيره ريال مدريد الإسباني، ضمن إطار الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.

ويبحث كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للريال، عن الفوز خلال مواجهة نابولي، حيث يرغب في اقتناص الثلاث نقاط والعودة بهم لمدريد، من أجل التربع على صدارة ترتيب المسابقة.

تاريخ مواجهات ريال مدريد ونابولي:

يمنح تاريخ المواجهات بين ريال مدريد ونابولي أفضلية واضحة للعملاق الإسباني قبل مواجهة الغد، حيث لم يتعرض الفريق الملكي للهزيمة أمام الفريق الإيطالي.

وتقابل الفريقان في 4 مرات بدوري أبطال أوروبا، حيث نجح ريال مدريد في تحقيق الفوز في 3 مباريات، وتعادل في مباراة واحدة.

حيث سجل لاعبوه 9 أهداف واستقبلت شباكهم 3 أهداف من قبل لاعب الفريق الجنوبي.

ريال مدريد والأندية الإيطالية:

بينما على صعيد مواجهات ريال مدريد أمام الأندية الإيطالية، فقد تقابل الملكي 9 أندية إيطالية، فقد شارك في 80 لقاءً بجميع المسابقات.

فقد نجح خلال الـ 80 لقاء أن يحقق الفوز في 44 مباراة، بينما تعادل في 11 مباراة، وتعرض للهزيمة في 25 لقاءً.

جدير بالذكر أن ريال مدريد نجح في تحقيق فوز صعب على نظيره يونيون برلين بهدف نظيف في اللحظات الأخيرة من المباراة عن طريق النجم اللامع جود بيلينجهام، في افتتاح مباريات الفريقين بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.