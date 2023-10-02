موعد عزاء أحمد سامى العدل في مسجد الشرطة بالشيخ زايد

يقام اليوم، عزاء الممثل والمخرج الشاب أحمد سامي العدل ابن الفنان الراحل سامي العدل بعد صلاة المغرب من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

أحمد سامي العدل

رشا سامى العدل تعبر عن حزنها لفقدان شقيقها

وكشفت رشا سامى العدل الساعات الأخيرة فى حياة شقيقها أحمد، الذى رحل عن عالمنا صباح أمس .

وكتبت رشا سامي العدل عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:" قاعدين علي البحر في دهب في ساعة غروب بنضحك و بنعيط سوا ونشتكي لبعض قد ايه ابونا وحشنا و قد ايه الحياة من غيره صعبة فضفضنا لبعض ووعدنا بعض بحاجات كتير".

وأضافت رشا سامي العدل رجع القاهرة علي وعد بلقاء قريب نتجمع فيه تاني ... و جيه اللقاء بعد مكالمة تليفون الحقي اخوكي تعبان في المستشفي جريت عليه لقيت التعب و الألم زايدين علي عمره عمرين مش عارف يتنفس وكلامه بصعوبه قعدت اكلمه و اضحكه و أحاول اهون عليه شوية و اسيبه يرتاح شوية ".

تابعت رشا سامي العدل :"في عز محاولاتي نقله لمستشفي تانية فقد نبض قلبه لثواني قدامي اتخضيت الدكاترة طمنوني و قالوا مفيش حاجة اهو زي الفل بس قلبي وجعني و لقيتني بقول له عايزاك تسبح و تقول الشهادة معايا و تفضل تقول كل القرآن اللي انت حافظه يا دوبك لفيت ظهرى و لسة هاخرج اشوف موضوع الإسعاف ونقله لقيت دكاترة وممرضين في كل حتة حوالين احمد بيحاولوا ينعشوه ٣٨ دقيقة علي الساعة محاولات و انا واقفة قدامه قلبي بيتقطع و روحي انا بتطلع مني ماسكة في خيط امل من الدخان اتقطع ب اخر نفس منه .... و راح أحمد ، اخويا الصغير الطيب الحنين الهادي ".