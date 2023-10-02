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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

فيلم الرعب 2 The Nun يتخطى الـ 200 مليون دولار منذ طرحه

فيلم الرعب 2 The
فيلم الرعب 2 The Nun

 

حصدت إيرادات الجزء الثانى من فيلم الرعب The Nun، حاجز الـ200 مليون دولار حول العالم، حيث وصلت إلى 217 مليونًا و110 آلاف دولار فى شباك التذاكر العالمى، منذ طرحه يوم 8 سبتمبر الماضى، وانقسمت الإيرادات بين 73 مليونًا  410 آلاف دولار بشباك التذاكر الأمريكي، و143 ملايين و700 ألف دولار بشباك التذاكر حول العالم.

 

وكان قد حصل الجزء الثانى من فيلم الرعب The Nun، على تقييم ضعيف وصل إلى 24% من قبل 2009 نقاد عالميين، و35% من قبل أكثر من 5000 مشاهد معتمد من خلال موقع Rotten Tomatoes، وذلك بعد طرح العمل يوم 8 سبتمبر الجارى بدور العرض العالمية.

فيلم الرعب 2 The Nun 

الجزء الثانى من فيلم الرعب The Nun من إخراج مايكل شافيز، يعود الجزء القادم من The Conjuring universe إلى أرض مألوفة حيث تلتقي الأخت إيرين (تايسا فيرميجا) مرة أخرى وجهًا لوجه مع Valak، الراهبة الشيطانية.

 

 

إيرادات فيلم الرعب 2 The Nun 

الفيلم هو تكملة لفيلم The Nun لعام 2018، الذي حقق 365.5 مليون دولار إيرادات على مستوى العالم، وتقع القصة عام عام 1956 في فرنسا، حيث يُقتل كاهن، ويبدو أن هناك شرا ينتشر جراء موته، وتجد الأخت إيرينا نفسها في مواجهة وجهاً لوجه مع قوة شيطانية مرة أخرى.

 

أبطال فيلم الرعب 2 The Nun

والفيلم يعد أحد أشهر أعمال الرعب ويتولى إخراجه مايكل تشافيز، وبطولة تايزا فارميجا بدور الراهبة إيرينا، وستورم ريد، وبوني أرونز، و آنا بوبليويل.

 

أحداث فيلم الرعب 2 The Nun

يشار إلى أن The Nun الجزء الأول دارت فى عام 1952 حول كاهن يرسله الفاتيكان إلى رومانيا للتحقيق فى وفاة راهبة شابة فى دير رومانى، ليكتشف أن هناك قوة شيطانية على شكل راهبة تطارده ليتحول الدير إلى ساحة معركة بينها وبين رجال الدين.

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