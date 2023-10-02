الإثنين 02 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

ذكرى ميلاد ماجدة الخطيب.. أبرز المحطات في مسيرتها الفنية

ماجدة الخطيب 
ماجدة الخطيب 

تحل اليوم، ذكرى ميلاد الفنانة ماجدة الخطيب التي تعتبر من أهم الفنانات في الزمن الجميل، وتميزت بأعمالها المتنوعة وبطولاتها السينمائية التي شاركت بها أكبر وأهم النجوم، فعاشت مسيرة فنية حافلة امتدت لسنوات بأدوار مهمة.

ماجدة الخطيب 

ماجدة الخطيب 

بداية الفنانة ماجدة الخطيب الفنية كانت في عام 1960 من خلال دور صغير في فيلم "حب ودلع"، ثم شاركت في فيلم "لحن السعادة".

 

بعد ذلك بـ 10 أعوام، وتحديدا عام 1970 قدمت أول بطولة مطلقة لها مع المخرج حسن الإمام في فيلم "دلال المصرية" والذي لفتت إليها الأنظار بهذا الدور، وكان بمثابة انطلاقتها الحقيقية في عالم الفن، بعدما اشتهرت لدى الجمهور ونالت اهتمام النقاد.

ماجدة الخطيب 

استمر نجوميتها في البروز أكثر، وبعدها بعامين وتحديدا فى عام 1972 قدمت أول عمل من إنتاجها بعدما أنتجت لنفسها فيلم "امتثال"، وحصلت به على جائزة التمثيل الهرم الذهبي.

خلال مسيرتها الفنية شاركت في أكثر من 55 عملاً سينمائياً وتلفزيونياً.

ماجدة الخطيب 

أعمال الفنانة ماجدة الخطيب

من أشهر أفلامها بالسينما المصرية، مشاركتها بفيلم ثرثرة فوق النيل الذى يعد أحد أبرز العلامات فى مشوارها بصحبة مجموعة كبيرة من النجوم مثل أحمد رمزى، عادل ادهم، عماد حمدى، سهير رمزى، ميرفت أمين، بجانب مجموعة كبيرة من النجوم.

 

أما على صعيد الدراما فقدمت أعمالاً عديدة، آخرها كان مسلسل "لا أحد ينام في الإسكندرية" مع ماجد المصري، أما آخر عمل لها في السينما فكان فيلم "آخر الدنيا" بطولة نيللي كريم.

txt

موعد عزاء أحمد سامى العدل في مسجد الشرطة بالشيخ زايد

مواد متعلقة

رشا سامى العدل تعبر عن صدمتها لفقدان شقيقها: رحيلك كسرة جامدة لينا

موعد عزاء أحمد سامى العدل في مسجد الشرطة بالشيخ زايد

نصي الثاني يدخل قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة في مصر منذ طرحه

أصالة تتخطى النصف مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة بأغنية "فووق"

فيلم الرعب 2 The Nun يتخطى الـ 200 مليون دولار منذ طرحه

محمد هنيدي يستعد لمسرحيته "فرحات والعائلة" مع ذوي الهمم

أبرز تفاصيل فيلم Killers of the Flower Moon الجديد قبل طرحه

موعد عزاء الراحل محمد فريد بمسجد الحامدية الشاذلية
الجريدة الورقية