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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

تميزت بملامحها الجميلة ووجهها الطفولي.. في ذكرى ميلاد مديحة سالم

مديحة سالم
مديحة سالم

تحل اليوم، ذكرى ميلاد الفنانة مديحة سالم، حيث إنها من مواليد 2 أكتوبر وتميزت على الشاشة بملامحها الجميلة واشتهرت بتقديم الأدوار الثانية أمام كبار النجوم الفن وأدوار الفنانة مديحة سالم فى الأفلام الكلاسيكية تميزت فيها بقدر عال من الرقة والرقى وتميزت بابتسامتها الهادئة وأدوارها الرومانسية.

الفنانة مديحة سالم

وحصلت على الثانوية العامة من مدرسة البنات بالزمالك وبعد وفاة أبيها انقطعت عن الدراسة وسلكت طريق التمثيل، وبدأت رحلتها الفنية وهي في السابعة عشرة من عمرها من اكتشفها وقدمها للسينما المخرج محمود ذو الفقار وتم حصرها  في أدوار الحب والرومانسية والفتاة المراهقة التي تبحث عن شريك لحياتها.

الفنانة مديحة سالم

أعمال الفنانة مديحة سالم

شاركت في عدد كبير من الأفلام منها: “بلا دموع، مذكرات تلميذة، آه من حواء، أم العروسة الليلة الأخيرة، العريس يصل غداً، القط الأسود، العزاب الثلاثة، هي والرجال، أغلى من حياتى، 3 لصوص، الراجل دا هيجننى، لصوص لكن ظرفاء، حواء على الطريق، ملكة الليل، حب وكبرياء”.

 

وأعلنت مديحة سالم اعتزالها التمثيل لتفرغ لحياتها الأسرية وعائلتها، وبعد ذلك ارتدت الحجاب، والجزء التاسع من مسلسل القضاء فى الإسلام آخر ظهور لها على الشاشة عام 2000 ورحلت في 19 نوفمبر 2015.

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