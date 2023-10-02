نسرين أمين تبدأ تصوير فيلم "وقت إضافي"

بدأت الفنانة نسرين أمين تصوير دورها في فيلم "وقت إضافى" فكرة محمد دياسطي وسيناريو وحوار رشاد رشدي وإخراج أحمد جبة، والذى يجمعها بالفنانين باسم سمرة، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، وأحمد سلطان وعدد آخر من الفنانين، وتقدم نسرين خلال أحداث العمل شخصية كوميدية.

فيلم وقت إضافى

نسرين أمين

من ناحية أخرى، يذكر أن نسرين أمين عرض لها فيلمان خلال الأشهر الماضية وهما "رهبة" الذى عرض يوم 24 مايو الماضى، وهو سيناريو وحوار محمد علام وإخراج رضا عبد الخالق وبطولة أحمد الفيشاوى، نسرين أمين، ثراء جبيل، محمود البزاوى، مصطفى غريب، بيومى فؤاد، سما إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، وجسدت خلال أحداث العمل شخصية مطربة شعبية.

وعرض لنسرين أمين في موسم عيد الفطر الماضى فيلم "يوم 13" بطولة أحمد داود، دينا الشربيني ، شريف منير، نسرين أمين، جومانا مراد، أحمد زاهر، محمود عبد المغني، أروى جودة، محمد ثروت، فيدرا، محمد كيلاني، مجدي كامل، نهال عنبر، نهى عابدين، جيهان خليل، إيناس كامل، الفيلم موسيقى تصويرية هشام خرما، ومن تأليف وإخراج وائل عبد الله.

وقدمت نسرين أمين في رمضان الماضى "مسلسل بابا المجال" بطولة مصطفى شعبان، نسرين أمين، سهر الصايغ، باسم سمرة، سوسن بدر،، جومانا مراد، رياض الخولى، محمد نجاتى، محمود حافظ، فرح يوسف، سما إبراهيم، عارفة عبد الرسول، محمد رضوان، أحمد كشك وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ورشة كتابة وإخراج أحمد خالد موسى وإنتاج كامل أبو على، وتدور أحداث العمل فى إطار شعبى.