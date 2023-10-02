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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

رشا سامى العدل تعبر عن صدمتها لفقدان شقيقها: رحيلك كسرة جامدة لينا

أحمد سامي العدل
أحمد سامي العدل

عبرت رشا سامى العدل، عن صدمتها وحزنها وعدم استوعبها حتى هذه اللحظة رحيل شقيقها أول أمس السبت، وكتبت رسالة مؤثرة عبر حسابها الرسمي على فيس بوك.

 أحمد سامي العدل

علقت رشا سامى العدل، قائلة: "هاتوحشنا يا روحي أنا وخالد حياتنا صعبة من بعدك بابا الله يرحمه وأنت دلوقتي كسرة جامدة قوي لينا ضربتين يقطموا أي حد لسه مش مستوعبين وصعب نستوعب بس ماتغلاش علي اللي خلقك".

 

يقام عزاء أحمد سامي العدل ابن الفنان الراحل سامي العدل اليوم الاثنين بعد صلاة المغرب من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

 

أحمد سامي العدل

أحمد سامي العدل ممثل ومخرج وهو ابن الفنان الراحل سامي العدل، وشارك بالتمثيل في مسلسل "فوق مستوى الشبهات" بطولة النجمة يسرا، ومن أعماله مسلسل "حارة اليهود" وعمل مساعد مخرج في مسلسل "الحساب يجمع"، ومساعد مخرج في مسلسل "ضد الكسر" بطولة نيللي كريم، كما شارك في السينما في فيلم "اعز الولد" عام 2021، وكانت اخر مشاركته في الفن في مسلسل "جميلة" حيث عمل سكريبت حركة خلاله.

 

يذكر أن الفنان سامى العدل رحل عن عالمنا 10 يوليو عام 2015، عن عمر يناهز الـ 68، بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية نتيجة ضعف في عضلة القلب.

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