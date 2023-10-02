تسجيل الغياب الإلكتروني.. تفاصيل لائحة الانضباط المدرسي الجديدة

تسجيل الغياب الإلكتروني.. انطلق العام الدراسي الجديد 2023-2024 منذ أيام في جميع مدارس جمهورية مصر العربية وتطبق وزارة التربية والتعليم في هذه العام لائحة جديدة للانضباط الدراسي ومن بينها تسجيل الغياب الإلكتروني.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتسجيل غياب الطلاب إلكترونيا مع بدء العام الدراسي الجديد مع إخطار أولياء الأمور بموقف غياب أبنائهم وتخصيص رقم تليفون للتواصل والشكاوى ، كما شددت الوزارة على عدم التطرق داخل المدارس لأي قضايا خلافية ذات صبغة سياسية أو حزبية أو دينية حرصا على عدم إقحام الطلاب في أي أمور غير العملية التعليمية.

مواد لائحة الانضباط المدرسي الجديدة



وجهت المديريات التعليمية والإدارات المدارس بضرورة تطبيق الغياب الإلكترونى على الطلاب منذ بدء العام الدراسي الجديد المقرر انطلاقه الأسبوع المقبل، حيث يتم تطبيق الغياب منذ الأسبوع الأول من بدء الدراسة، ومن يتجاوز نسب الغياب المقررة قانونا يتم فصله مع منحه فرصة إعادة قيده مرة أخرى، والالتزام بالزي الموحد داخل المدرسة، فضلاً عن مراجعة صيانة المدارس مشددة على أن شعار العام الدراسى الجديد هو الانضباط والحضور بالمدارس.

وأصدر الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارا بتفعيل تسجيل الغياب الإلكتروني للطلاب أسبوعيا لجميع الطلاب بمختلف المراحل التعليمية، خاصة الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة.

وشدد وزير الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال زياراته مفاجئة للمدارس مع بدء العام الدراسي الجديد، على ضرورة التزام المدارس بالقرارات ولائحة المصروفات الدراسية وأسعار الكتب، وتطبيق الغياب الإلكتروني على الطلاب يوميا، لكون المدرسة هي المكان الوحيد للتعلم.