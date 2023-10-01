عقوبات رادعة تفرضها "التعليم" على ظاهرة الغياب المدرسي في العام الدراسي الجديد

بدأت جميع المدارس على مستوى الجمهورية في استقبال الطلاب في ثاني أيام الدراسة، حيث بدأ العام الدراسي الجديد بشكل رسمي اليوم الأحد في المحافظات المختلفة القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، السويس، بورسعيد، دمياط، القليوبية، الشرقية، مرسى مطروح، والغربية.

وبالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد أصدرت وزارة التربية والتعليم لائحة الانضباط المدرسي والتي تستهدف نقاط كثيرة على رأسها تفعيل الغياب الإلكتروني والتأكيد على أن الحضور إلزامي لجميع الطلاب، مؤكدة على وضع عواقب على زيادة نسبة الغياب المدرسي للطلاب.

ضوابط الغياب المدرسي

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه في حال انضباط الطالب في الحضور إلى المدرسة يتم تخصيص 5 درجات، أما في حال عدم انضباط الطالب في الحضور إلى المدرسة بدون عذر مقبول أكثر من مرتين في الشهر يتم توجيه وإرشاد الطالب من قبل الإخصائى الاجتماعى وتوثيق الغياب المدرسي بسجل الانضباط المدرسى مع دراسة أسباب غياب الطالب من قبل الأخصائي الاجتماعي في المدرسة.

ولكن في حال تكرار غياب الطالب يتم استدعاء ولي أمر الطالب وأخذ تعهد كتابي بعدم تكرار الغياب مع التنبيه على الطالب بعدم تكرار ذلك ، وفي حال المخالفة والتكرار يتم تحويل الطالب إلى الإخصائي الاجتماعي لدراسة حالته، وإحالته إلى الإخصائي النفسي إذا استدعى الأمر ذلك ، وانذار أول يرسل إلى ولي الأمر بأنه في حال التكرار سينقل الطالب إلي فصل آخر، و في حالة تكرار الغياب يعرض الطالب علي لجنة الحماية المدرسية لاتخاذ قرار بنقل الطالب إلى فصل آخر مع إخطار ولي الأمر.

أما في حالة تكرار الغياب يتم إرسال إنذار ثان يرسل إلى ولي الأمر بأنه في حال التكرار سينقل الطالب إلى مدرسة أخرى، وفي حالة تكرار الغياب يعرض الطالب على لجنة الحماية الفرعية بالإدارة التعليمية لاتخاذ قرار بنقل الطالب إلى مدرسة أخرى مع إخطار ولي الأمر.

تجدر الإشارة إلى أنه أعلنت وزارة التربية والتعليم الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد؛ حيث بدأ العام الدراسي أمس السبت وينتهي في 8 يونيو المقبل لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، واللغات، والخاصة، على أن تبدأ عطلة نصف العام الدراسي في 27 من يناير المقبل.