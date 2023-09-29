الجمعة 29 سبتمبر 2023
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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التعليم: تفعيل الغياب الإلكتروني والزي الموحد لضبط العملية التعليمية (شاهد)

صورة من الفيديو
صورة من الفيديو

قال شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّه شسيتم تنظيم مؤتمر لعقد حوار مجتمعي يشمل كل الأطراف ذات الصلة بالمنظومة التعليمية بهدف جمع التوصيات ومناقشة الآليات التي يمكن التوصل إليها لتطوير مرحلة الثانوية.

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 نظام البوكلت

وأضاف “زلطة” في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: “الوزارة توصلت إلى عدة محاور مهمة تحدد ملامح تطوير الثانوية العامة، كما تم توضيح تطبيق نظام البوكلت في امتحانات الشهادة الإعدادية وفقا لظروف كل مديرية واختيارها بالتنسيق مع المحافظ، وتحدث وزير التعليم في مؤتمر أمس عن حزمة الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في الفترة الماضية التي تتعلق بالتخفف عن كاهل أولاء الأمور سواء فيما يتعلق بتحميل مواد تعليمية على موقع الوزارة لمساعدة الطلاب على التحصيل الدراسي أو فيما يتعلق بمجموعات الدعم المدرسي والتوسع فيها والمنصات التعليمية”.

لائحة الانضباط المدرسي

وتابع المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ لائحة الانضباط المدرسي تشمل عددا كبيرا جدا من النقاط التي تستهدف تحقيق عام دراسي منضبط وبشكل سليم، حيث تم تفعيل الغياب الإلكتروني للطلاب، والالتزام بالزي الموحد داخل المدرسة، وهناك جزء آخر متعلق بمراجعة صيانة المدارس، وسيتابع وزير التعليم التقارير للتأكد من عدم وجود أي مشكلات داخل المدارس.

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