الإثنين 02 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار كنيسة في المكسيك

انهيار كنيسة في المكسيك
انهيار كنيسة في المكسيك

 

أعلنت سلطات الإنقاذ في المكسيك اليوم الإثنين وقوع 9 قتلى و40 مصابا، فيما لا زال البحث جاريا تحت الأنقاض عن قرابة 30 مفقودا، جراء انهيار سقف كنيسة كاثوليكية بمنطقة "ماديرو" في ولاية "تاماوليباس.

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ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الإثنين عن مسئولين محليين قولهم إن انهيار السقف تسبب في محاصرة ما بين 30 إلى 40 شخصا في كنيسة "إجليسيا سانتا كروز"، حيث كان يقام بالداخل احتفال بحضور حوالي 100 شخص.

 

وأصدرت حكومة ولاية "تاماوليباس" بيانا في أعقاب الحادث أكدت فيه عدد الضحايا وأشارت إلى حضور أفراد الأمن والحماية المدنية فور وقوع الحادث.

 

وأضاف البيان أن عمليات البحث والإنقاذ لا زالت جارية في منطقة "ماديرو" بمساعدة قوات الجيش وكلاب الإنقاذ .. وانهار سقف كنيسة "إجليسيا سانتا كروز" الكاثوليكية أثناء إقامة احتفال بحضور حوالي 100 شخص.

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