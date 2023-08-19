إعصار "هيلاري" المدمر يتجه نحو شمال المكسيك وكاليفورنيا

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” أن المكسيك تستعد لوصول إعصار قوي من ناحية المحيط الهادئ، ما دفع بالسلطات لإصدار تحذير من فيضانات “كارثية محتملة”، في منطقة سياحية بشمال غرب البلاد وولاية كاليفورنيا الأمريكية المجاورة.

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رياح قوية وفيضانات عارمة

ويتوقع أن يترافق الإعصار “هيلاري” مع رياح قوية وفيضانات عارمة وظروف مائية مهددة للأرواح، حسبما أعلن المركز الوطني الأمريكي للأعاصير.

سرعة رياح الإعصار 230 كلم بالساعة

وبلغت سرعة رياح الإعصار 230 كلم بالساعة، قبل أن تتراجع قليلًا الجمعة، بحسب مركز الأعاصير، كما صُنف هيلاري إعصارًا من الدرجة الرابعة، ثاني أقوى الفئات على سلم سفير-سيمبسون المؤلف من خمس درجات.

وحذر المركز من احتمال حدوث فيضانات مهددة للأرواح قد تكون كارثية في مناطق واسعة من باخا كاليفورنيا وجنوب كاليفورنيا.