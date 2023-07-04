مسؤول كبير في المكسيك يتزوج من أنثى تمساح للمرة الثانية (شاهد)

للمرة الثانية، أقدم مسؤول مكسيكي على الزواج من أنثى تمساح، ولم يكتفٍ بذلك بل أقدم على تنظيم حفل زفاف كبير شهد حضور كثيرين.

وتزوج فيكتور هوغو سوسا رئيس بلدية سان بيدرو هواميلولا المكسيكية من أنثى التمساح التي تحمل اسم "أليسيا أدريانا"، ووُصفت بأنها "الأميرة الصغيرة".

وارتدت أنثى التمساح فستان زفاف أبيض، فيما ارتدى "سوسا" ملابس بنفس اللون.

وقبل الوصول بها إلى محل حفل الزفاف، ارتدت أنثى التمساح تنورة خضراء، وملابس تقليدية سوداء اللون، إضافةً إلى غطاء رأس مكوّن من شرائط، وتنقل بها السكان المحليون من منزل إلى آخر.

تأتي هذه الاحتفالات في إطار تقليد عمره 230 عامًا، وفيه تتحد مجموعتان عرقيتان هما "هوافيس" و"شونتاليس"، وعليه تنتهي الخلافات بين المدينتين بزواج ملك شونتال من الأميرة هواف من سان ديل مار بحسب الاعتقاد السائد.

وبحسب وسائل إعلام محلية، مثّل رئيس البلدية ملك شونتال، فيما مثلت الأميرة هواف أنثى التمساح.

ويعتقد السكان المحليون أن هذا الزواج يجلب الحظ للقرية بحسب إشارة صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

كان "سوسا" تزوج من أنثى تمساح في الأول من يوليو من العام الماضي، وظهرت الأخيرة مرتدية فستان زفاف أبيض، وقُدر عُمرها بـ7 أعوام.

وصرحت حينها إيليا إديث أغيلار، منظمة الحفل، أن هذا الزواج يمنحها السعادة والفخر بجذورها.

وحرص العريس وقتها على تقبيل العروس، ودعا بـ"هطول أمطار كافية، وتوفر الغذاء، ووجود الأسماك في الأنهار".