شروط الحصول على منحة الزواج من التأمينات.. تصرف مرة واحدة

منحة الزواج من التأمينات الاجتماعية.. يقدم قانون التأمينات الاجتماعية منحة الزواج لأي فتاة بعد وفاة والدها أو من يعيلها لأن البنت إحدى المستفيدات من معاش والدها المتوفى، بشرط ألا تكون متزوجة، مشيرة إلى أنه في حالة إذا كانت مستحقة للمعاش ثم تزوجت يتم قطع المعاش، ويصرف لها منحة تسمى "منحة الزواج"، وهي منحة تصرف في حالة قطع معاش البنت أو الأخت للزواج، وتساوى المعاش المستحق عن مدة سنة "12 شهرا كاملًا".

وأوضحت هيئة التأمينات الاجتماعية على الموقع الرسمي، إلى أنه يشترط لاستحقاق البنت لمعاش والدها والاستحقاق منحة الزواج عدة شروط وهي كالتالي

شروط الحصول على منحة الزواج

أن تكون مستحقة للمعاش.

ألا تكون قد قامت بصرف منحة زواج من قبل.

تصرف المنحة لمرة واحدة فقط.

تصرف منحة الزواج في حالة قطع معاش الابنة أو الأخت بسبب الزواج.

يجب تقديم الأوراق التي تثبت الزواج، بموجب قسيمة الزواج والبطاقة الشخصية على أن تكون سارية.

تصرف منحة الزواج بقيمة تساوى المعاش المستحق عن مدة سنة واحدة فقط.

يتم حساب منحة الزواج على المعاش المستحق من شهر الزواج، وليس في وقت تقديم طلب صرف المنحة.

تسقط منحة الزواج إذا لم يتم التقدم للحصول عليها خلال خمس سنوات من تاريخ الزواج.



كيفية الحصول على منحة الزواج

وللحصول على منحة الزواج يجب التوجه إلى المنطقة التأمينية التي يتبع لها ملف صاحب المعاش، وتقدم طلب صرف منحة الزواج.

تقديم الأوراق التي تثبت الزواج، بموجب قسيمة الزواج والبطاقة الشخصية على أن تكون سارية.

وتكون قيمة الحد الأدنى لمنحة الزواج تقدر بنحو 500 جنيه، وتستطيع الابنة التقدم عليها في حالة عقد القران وليس الخطبة، كما تستطيع الابنة التي لم يمر على زواجها خمس سنوات التقدم للحصول على المنحة.