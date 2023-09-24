موعد صرف منحة الشهرين لأصحاب المعاشات.. التأمينات تزف البشرى

أوضح اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، التفاصيل الكاملة لمنحة الشهرين المقرر صرفها لأصحاب المعاشات، حيث يتساءل أصحاب المعاشات عن موعد صرفها، وهل سيتم الصرف مع معاشات شهر أكتوبر 2023؟

وأجاب عوض عن هذه التساؤلات، قائلًا إنه سيتم زيادة المعاشات 300 جنيه، وستكون مستحقة بداية من شهر أكتوبر المقبل، ولكن سيتم صرفها في شهر نوفمبر.

موعد صرف منحة الشهرين لأصحاب المعاشات:

وأضاف رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه سيتم صرف 300 جنيه زيادة شهر نوفمبر، بالإضافة إلى الـ 300 المستحقة عن شهر أكتوبر، مع قبض معاشات شهر نوفمبر المقبل.

وأشار إلى أن هذه الزيادة، جاءت من الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ من أجل حماية المواطن من الظروف الاقتصادية الصعبة.

11 مليون مواطن مستحق للمعاشات:

كما ينتظر جميع المستحقين من أصحاب المعاشات البالغ عدد 11 مليون صاحب معاش ومستفيد، صرف المعاشات متضمنة الزيادة الجديدة، التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تعمل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية على تطبيقها.

وأشار عوض إلى أن تكلفة المنحة الاستثنائية تبلغ 32 مليار جنيه سنويًا، ويستفيد منها ما يقرب من 11 مليون صاحب معاش ومستفيد.

وأشار إلى أن آخر زيادة للمعاشات كانت منذ 6 أشهر، وتحديدًا في 1-4-2023 بنسبة 15% من إجمالي المعاش، بحد أدنى 170 جنيهًا، وحد أقصى 1635 جنيهًا، وبتكلفة سنوية 55 مليار جنيه.