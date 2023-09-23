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الأحد 24 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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الزيادة بأثر رجعي.. "التأمينات" تكشف موعد صرف علاوة غلاء المعيشة

اللواء جمال عوض،
اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية

قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إن العلاوات الاستثنائية لمواجهة غلاء المعيشة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي سيتم صرفها بداية من 1 نوفمبر، بحيث يتم صرف زيادة قدرها 300 جنيه لكل أصحاب المعاشات بأثر رجعي من شهر أكتوبر.


وأضاف، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة ON، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بصرف حزمة حماية اجتماعية في شهر نوفمبر 2022، حيث قرر تخصيص منحة قدرها 300 جنيه، وفي هذا العام، قرر زيادة ال300 جنيه إلى 600 جنيه، أي أن هناك زيادة جديدة، وسيستفيد منها 11.1 مليون مستفيد.

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وكشف أن تكلفة الحزمة البالغة 32 مليار جنيه تتحملها خزانة الدولة قائلا: “الواقع في القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء تتحمل الخزانة العامة للدولة عبء هذه الزيادة كما هو في القانون وعملنا على ذلك حيث الموازنة العامة للدولة ستتحمل الزيادة الجديدة في المعاشات، وليس صناديق المعاشات”.


وأوضح أن الحد الأدنى للمعاشات وفقا للقانون 148 لسنة 2019 والذي وضع حزمة من الإصلاحات عل نظام المعاشات حيث تم وضع آلية لتحريك الحدود الدنيا أو أجور اشتراكات التأمينات تتحرك في أول يناير كل عام.


ولفت إلى أن الحد الأدنى للمعاشات حاليا 1105 جنيهات ومتوقع في يناير القادم ليصبح 1300 جنيه بينما يبلغ الحد الأقصى الآن 8720 جنيها متوقعا في يناير 2024 سيصبح 10 الآلاف جنيها.

 

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