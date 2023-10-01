الأحد 01 أكتوبر 2023
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

سيف عابد: الانضمام للأهلي شرف كبير.. وهدفنا الفوز بالرباعية

سيف عابد
سيف عابد

عبر سيف عابد، المنضم لصفوف الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي، عن سعادته بهذه الخطوة، مؤكدًا أن الانضمام للأهلي شرف كبير لأي لاعب، وأنه يحلم بأن يتوج معه بكل بطولات الموسم الجديد.

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وأوضح أنه لم يتردد في الموافقة على عرض النادي الأهلي، الذي فضل الانتقال إليه رغم امتلاكه العديد من العروض من أندية محلية وخارجية، لرغبته في كتابة تاريخ جديد، وأن يتواجد مع الفريق وسط مجموعة اللاعبين أصحاب الخبرات والشعبية الكبيرة.

وأشار إلى أنه سعيد ومتحمس للغاية لخوض منافسات الموسم الجديد بقميص الفريق، وأنه شعر بدعم كبير من جانب اللاعبين، في ظل علاقته القوية بالجميع منذ فترة طويلة، وأن هذه سمة الأهلي بشكل عام.

وأكمل: «تلقيت رسائل دعم من الجميع، حتى من ألعب في نفس مراكزهم. هذا الأمر يمثل لي الكثير، ويمنحني ثقة كبيرة ويحملني مسئولية مضاعفة نحو الاجتهاد والالتزام لكي أكون عند حسن ظن الجميع، وعلى رأسهم المدير الفني مونزو الذي أسعى إلى اكتساب ثقته خلال الفترة القادمة».

وأضاف: «المنافسة صعبة جدا، ولكنها في صالح الفريق، وبالتأكيد التنافس مع لاعبين أصحاب أسماء كبيرة يمنحني خبرات جديدة، وأنا سعيد للغاية بالتواجد بين الأسماء الكبيرة التي يضمها الفريق».

وتوجه عابد بالشكر إلى جماهير الأهلي على دعمها للفريق ورسائل الدعم التي تلقاها خلال الفترة الأخيرة، متمنيًا أن ينجح الفريق في الفوز بالرباعية خلال الموسم الجاري من أجل إسعادهم.

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