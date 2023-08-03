طائرة الزمالك تتعاقد مع محمد عادل لاعب الأهلي 

نجح مجلس إدارة نادي الزمالك في التعاقد مع محمد عادل لاعب فريق الأهلي السابق لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة الطائرة بالقلعة البيضاء لمدة موسمين وقام اللاعب بالتوقيع بالعقود بعد مفاوضات مكثفة من أحمد مرتضى منصور عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على ألعاب الصالات.

ويأتي التعاقد مع محمد عادل في إطار خطة مجلس إدارة الزمالك التي تهدف إلى تدعيم كافة الألعاب الجماعية والفردية بعناصر مميزة والحفاظ على أبرز نجوم هذه الألعاب لحصد المزيد من الألقاب في الفترة القادمة.

وشهد حضور جلسه التوقيع احمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك واحمد عبدالدايم مدير النشاط الرياضي بنادي الزمالك، وعلاء فهمي رئيس قطاع الطائرة بنادي الزمالك واحمد شعلان المدير الإداري للفريق الاول بنادي الزمالك.