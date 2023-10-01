الأحد 01 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مروان محسن وناصر ماصر على مقاعد بدلاء مودرن فيوتشر أمام سينجيدا التنزاني

فيوتشر
فيوتشر

كشف البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر، عن تشكيل الفريق لمواجهة سينجيدا التنزاني بالكونفدرالية.

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مروان محسن يقود تشكيل فيوتشر المتوقع أمام سينجيدا بالكونفدرالية

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موعد مباراة فيوتشر وسينجيدا التنزاني في الكونفدرالية

ويستضيف فريق مودرن فيوتشر، نظيره فريق سينجيدا التنزاني، في السادسة من مساء اليوم الأحد، على ملعب السلام، بإياب دور ال٣٢ من بطولة الكونفدرالية.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

دفاع: عمر كمال ، خالد رضا ، محمود رزق ، باسم علي

وسط: غنام محمد ، باباتوندي بيلو ، علي زعزع، أحمد رفعت ، عبد الكبير الوادي

هجوم: احمد عاطف

ويجلس على مقاعد البدلاء:
محمود حمدي ، محمد ربيعة ،  محمد نصير ، علي الفيل، محمد فاروق ، مروان محسن ، ناصر ماهر ، محمد محمود ، ايمن الصفاقسي

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