مروان محسن وناصر ماصر على مقاعد بدلاء مودرن فيوتشر أمام سينجيدا التنزاني

كشف البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر، عن تشكيل الفريق لمواجهة سينجيدا التنزاني بالكونفدرالية.

ويستضيف فريق مودرن فيوتشر، نظيره فريق سينجيدا التنزاني، في السادسة من مساء اليوم الأحد، على ملعب السلام، بإياب دور ال٣٢ من بطولة الكونفدرالية.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

دفاع: عمر كمال ، خالد رضا ، محمود رزق ، باسم علي

وسط: غنام محمد ، باباتوندي بيلو ، علي زعزع، أحمد رفعت ، عبد الكبير الوادي

هجوم: احمد عاطف

ويجلس على مقاعد البدلاء:

محمود حمدي ، محمد ربيعة ، محمد نصير ، علي الفيل، محمد فاروق ، مروان محسن ، ناصر ماهر ، محمد محمود ، ايمن الصفاقسي