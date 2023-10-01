مروان محسن يقود تشكيل فيوتشر المتوقع أمام سينجيدا بالكونفدرالية

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي فيوتشر استعدادته لمواجهة سينجيدا التنزاني، ضمن منافسات إياب دور الـ 32 من بطولة الكونفدرالية الإفريقية لها الموسم 2023/2024.

ويرغب ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني لفيوتشر، في الفوز على الفريق التنزاني بفارق أهداف كثير خلال مواجهة اليوم، وذلك من أجل الصعود للدور القادم من المسابقة، للحاق بالزمالك والذي صعد لدور المجموعات بالأمس، بعد الفوز على أرتا سولار الجيبوتي بنتيجة 4/1، بعدما كان خاسرًا بنتيجة 2/0 في مباراة الذهاب.

وتعرض فيوتشر للخسارة من سينجيدا بهدف نظيف، في ذهاب دور الـ 32 من البطولة.

تشكيل فيوتشر المتوقع لمواجهة سينجيدا

ومن المتوقع أن يبدأ فيوتشر المباراة بالتشكيل التالي:

حارس المرمى: محمود جنش

الدفاع: عمر كمال، علي الفيل، محمود رزق، محمد ربيعة

الوسط: غنام محمد، باباتوندي بيلو، علي زعزع، ناصر ماهر، عبد الكبير الوادي

الهجوم: مروان محسن

موعد مباراة فيوتشر وسينجيدا

يطلق حكم مباراة مودرن فيوتشر أمام سينجيدا في السادسة من مساء اليوم، في المواجهة التي يشهدها ملعب الانتاج الحربي.

القنوات الناقلة لمواجهة فيوتشر وسينجيدا

تُذاع مواجهة فيوتشر أمام سينجيدا التنزاني عبر قناة "أون تايم سبورتس"، والتي حصلت على حقوق إذاعة المباراة خلال مباراة الذهاب.

واختتم فيوتشر استعدادته للمواجهة المرتقبة بالأمس، حيث كانت علامات التركيز والتفاؤل على لاعبي الفريق خلال المران.

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