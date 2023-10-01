الأحد 01 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

موعد مباراة فيوتشر وسينجيدا التنزاني في الكونفدرالية

فيوتشر وسينجيدا
فيوتشر وسينجيدا

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مودرن فيوتشر لمواجهة سينجيدا التنزاني ضمن منافسات إياب دور الـ 32 من كأس الكونفدرالية الإفريقية لهذا الموسم.

 

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وكان فيوتشر قد تلقى هزيمة من نظيره سينجيدا بهدف نظيف، في ذهاب دور الـ 32 من البطولة.

موعد مباراة فيوتشر وسينجيدا     

تنطلق مواجهة مودرن فيوتشر أمام سينجيدا في السادسة من مساء اليوم الأحد، في المباراة التي يشهدها ملعب الانتاج الحربي.

القنوات الناقلة لمباراة فيوتشر وسينجيدا 

تُنقل مباراة مودرن فيوتشر أمام سينجيدا عبر قناة "أون تايم سبورتس"، والتي حصلت على  حقوق إذاعة المباراة خلال مباراة الذهاب.

ويأمل فيوتشر في تحقيق الفوز بفارق أهداف كبير من أجل اللحاق بالزمالك، والذي نجح في الصعود لدور المجموعات من البطولة بعد الفوز على أرتا سولار الجيبوتي بنتيجة 4/1 في مباراة العودة بالقاهرة، بعدما كان خاسرًا في لقاء الإياب بنتيجة 2/0.

واختتم فيوتشر استعدادته للمواجهة المرتقبة بالأمس، حيث كانت علامات التركيز والتفاؤل على لاعبي الفريق خلال المران.

 

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