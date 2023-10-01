أوكرانية تحصد ٣ جوائز أدبية في الترجمة

حصلت المستعربة والمترجمة الأوكرانية (أوكسانا بروخوروفيتش) على جائزة أدبية مرموقة التي تحمل اسم (رومان هامادا) لعام 2023 عن ترجمتها إلى الأوكرانية من العربية رواية " الفتى الذي أبصر لون الهواء" للكاتب اللبناني عبده وازن.

و عقد الاجتماع النهائي للجنة التحكيم في قاعة جامعة إيفان فرانكو الوطنية في لفيف. يذكر أنه كل عام، يتم تكريم من واحد إلى ثلاثة فائزين بجائزة (رومان هامادا) للترجمة من اللغات المختلفة. تأسست الجائزة الأدبية المرموقة من قبل الاتحاد الوطني للكتّاب في أوكرانيا وجامعة لفيف الوطنية لتكريم الكتّاب في فئة "الترجمة".

أوكسانا بروخوروفيتش ولدت عام 1992 في مدينة كييف، أوكرانيا، درست اللغة العربية وآدابها واللغة الفرنسية في جامعة تاراس شيفتشينكو في كييف والتي تخرجت منها عام 2015، كما شاركت في دورات لتعلم اللغة العربية في الأردن ومصر.

ومنذ عام 2019 تدرس "بروخوروفيتش" الدكتوراة، بالجامعة الأمريكية في بيروت، وتركز اهتماماتها البحثية على الفكر النظري للترجمة في عصر النهضة العربية. بالإضافة إلى الأوكرانية والروسية، تعرف أوكسانا العربية والإنجليزية والفرنسية، وبدأت في تعلم لغة تتار القرم.

ترجمت من العربية إلى الأوكرانية الروايات التالية: "طبع في بيروت" لجبور الدويهي (لبنان)، "اختبار الندم" لخليل صويلح (سوريا)، رواية الأطفال "الفتى الذي أبصر لون الهواء" لعبده وازن ( لبنان)، رواية "كرافتة" البوليسية لمحمد فؤاد عيسى (مصر).

أسهمت في ترجمة القصص القصيرة الأوكرانية إلى اللغة العربية في إطار مشروع "مختارات القصص القصيرة الأوكرانية (أواخر القرن التاسع عشر - أوائل القرن العشرين)". المدهش منحها الجائزة للمرة الثالثة على وجه التحديد للترجمة من اللغة العربية. وفي عام 2018، فاز الباحث ومعلم اللغة العربية الأوكراني الدكتور سيرهي ريبالكين عن كتاب "السندباد البحري وحكايات عربية أخرى".

وفي عام 2021، حصل المستعرب والدبلوماسي الأوكراني بوهدان هورفات على هذه الجائزة عن ترجمة رواية "مجانين بيت لحم" للكاتب الفلسطيني أسامة العيسة.